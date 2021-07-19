Suriye uyruklu kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü idaresindeki hafif ticari araç ile Oğuz Ün yönetimindeki otomobil Aksaray-Adana kara yolunun 30’uncu kilometresinde çarpıştı.

Araçlar şarampole devrildi

Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Ekipler hafif ticari araçta bulunan yolcu Hasan El Seyhalı’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cennet Ün de kurtarılamadı.

Kazada, hafif ticari araç sürücü ve beraberindeki Zalha Seyh Ali, Muhammed Sebe, Mustafa Almaarravi, sürücü Ün ile otomobildeki Medine Buğra ve Berkay Can Ün yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.