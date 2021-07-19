Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. 5 kişinin durumu kritik.
Kırıkkale'de Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Yorulmaz, Köseci, Geçer ve Yıldırım ailelerinden 8 kişi ormandan toplanan mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan 8 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.
5 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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