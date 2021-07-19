Adatepe Mahallesi'nde bir markete soda getiren Satılmış Sayar isimli sürücü, iş yerinin sabah açılacak olması nedeniyle tırı park edip uyudu.

Ancak bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen tır hareket etti. Son anda uyanan Sayar, direksiyonu kırarak manevra yapmaya çalıştı.

Refüjü aşan tır, ormanlık alana devrildi. Kazada şoför hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesin'nin acil servisine kaldırıldı.