Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de apartman çatısındaki yangın söndürüldü
Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Başakşehir'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar tahliye ediliyor. pic.twitter.com/j1k8cmkukF— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 19, 2021
Ekipler, üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakinini tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.
Dumandan etkilenen ve ilk müdahaleleri olay yerindeki ambulansta yapılan 2 vatandaş daha sonra hastaneye sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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