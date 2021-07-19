Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de düğünde havaya ateş açıldı: 10 yaralı
Mersin'de bir düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı.
Tarsus ilçesinin Esenler Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açıldı. Saçmaların isabet etmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Havaya ateş açtığı öne sürülen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin
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