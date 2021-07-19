Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi tedavi altına alındı. Bazı kişilerin hayati tehlikesi bulunuyor.
Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Ganime Yorulmaz, Sultan ve Mustafa Köseci, Furkan Efe ve Bahar Geçer ile Safinaz, Yusuf Berke ve Ömer Batuhan Yıldırım, topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 8 kişiden Yusuf Berke ve Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz'ın hayati tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Kırıkkale
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