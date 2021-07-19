Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille iş makinesi çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki otomobil Doğancı Mahallesi mevkisinde önünde seyreden İdris B. yönetimindeki iş makinesine çarptı.
Otomobildekilerden Birsen Mühürcüoğlu yaralanırken arka koltukta bulunan İsmet Mühürcüoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Trafik kazası nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılması ile tamamen açıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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