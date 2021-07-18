Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da trafik kazası: Araç ikiye bölündü
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Zincirleme kazada bir otomobili ikiye bölündü.
Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkisinde aynı yönde seyreden bir başka araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 2 otomobil, burada seyir halindeki 3 otomobille daha çarpıştı.
Araç ikiye bölündü
Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara-Kırıkkale kara yolunda trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası Trafik
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