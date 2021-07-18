Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Şube Müdürlüğüne gelen telefon ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkiinde belirtilen yerde kanatları kesilmiş 32 yavru flamingo bulundu.

Flamingolara el koyan ekipler, flamingoları rehabilite edilmek üzere iki ayrı hayvanat bahçesine yerleştirdi.

Şüphelilere, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 9 bin 377 lira idari yaptırım cezası düzenlendi. Ayrıca şüphelilerden 138 bin 848 lira tazminat talep edildi.