TRT ses sanatçısı Rüstem Avcı, emekli olduktan sonra memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine döndü.

Köyü Hamzabey için bir şey yapmak istedi. Avcı, Köyde kabri bulunan Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'yı hatırladı.

Arkadaşı Burak Haydaroğlu'nun yazdığı şiiri, türkü olarak besteledi.

Sanatçı Rüstem Avcı, "Güzel bir araştırmadan sonra güzel bir eser ortaya çıktı. Besteledim inşallah bu besteleri daha güzel kayıtlar yaparak halkımıza sunacağız. Ayrıca İnegöl'ü fetheden Turgut Alp için de beste yaptım yani İnegölümüze bir ses sanatçısı olarak hizmet etmek istiyorum" diyor.

Şehit Baykoca Osman Gazi'nin yeğeniydi

Osman Gazi'nin yeğeni Baykoca, beyliğin ilk seferi olan İnegöl muharebesinde 16 yaşında şehit olmuştu.

Rüstem Avcı, eserini sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda beğeni üzerine Avcı, İnegöl'ün fethinde önemli rol üstlenen Turgut Alp için de türkü yaktı.

Turgut Alp, Baltalı eren olarak nam salmıştı. TRT'nin Diriliş Ertuğrul dizisinde de beğeniyle izlenen tarihi karakterlerden biriydi.