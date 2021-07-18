Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 685'inci gününde devam ediyor.

Kızı Fadime için eylem yapan Hatice Levent, çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

Kurban Bayramı'nı kızıyla geçirmek istediğini ifade eden Levent "Fadime'mi almadan bu çadırdan gitmeyeceğim. 7 senedir kızımın peşindeyim. 14 bayramdır Fadime'mi bekliyorum. Ne olur bu bayramı beraber geçirelim. Seni çok özledim. Kokunu özledim. Anne deyişini özledim. Ne olur dön" dedi.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın ise çocuğunu almadan gitmeyeceğini belirtti.

Evlatları için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Aydın, "Çifte bayram yaşamak istiyoruz. Bayramlarımız hep buruk geçiyor. Çocuklarımızla bu bayramı geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Aydın oğluna seslenerek, "Oğlum güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu hasretlik artık bitsin" dedi.