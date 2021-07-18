9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Son günlerde hissedilen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Peki, bayram tatili boyunca da böyle mi gedecek? Yağış olacak mı? Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, TRT Haber’de anlattı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ancak diğer günler bazı bölgelerde yer yer sağanak öngörülüyor. Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, bayramda havaların nasıl olacağını @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/h90uw3RQC2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2021

"Sıcaklık iç kesimlerde mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde olacak"

Arefe günü tüm yurtta az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını söyleyen Koç, sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekti.

"Özellikle yurdun iç kesimlerinde sıcak bir hava hakim olacak. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde ve Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde mevsim normallerinin 10-12 derece üzerine kadar çıkan hava sıcaklıkları söz konusu. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Arefe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor."

"Hafta ortasına kadar yağış yok"

Koç, hafta ortasına kadar yağış olmayacağını belirterek, yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üstünde geçeceğini aktardı.

"Bayramın birinci gününde de yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık, sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar iç kesimlerde ise yine mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyredecek."

Çarşamba gününden itibaren yağış bekleniyor

Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise yurdun kuzey kesimlerinde sağanak geçişlerinin olması bekleniyor.

Bayramın ikinci gününde Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Üçüncü gününde Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde sağanak söz konusu.

Bayramın dördüncü gününde ise yurdun kuzey kesimlerinde yağış, Akdeniz’in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışla beraber sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Aşırı sıcak havanın hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini vurgulayan Koç, yağışın gelmesiyle sıcaklıkların kademeli azalacağını ifade etti.

"Aşırı sıcak hava, hafta ortasına kadar yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bayramın üçüncü günü itibarıyla yağışın gelmesiyle birlikte yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkta azalma bekleniyor. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine dönmesi bekleniyor."

Ankara'da sıcaklık 40 dereceyi görecek

Koç, Ankara’da bugün ölçülen 38 derece hava sıcaklığının mevsim normallerinin 8 derece üzerinde olduğu bilgisini paylaşarak, arefe günü hava sıcaklığının 40 derece olacağını aktardı.

Buna göre, Ankara’da sıcaklıkların bayramın birinci günü 39 dereceye yani mevsim sıcaklıklarının 10 derece üstüne, ikinci günü 36 dereceye, üçüncü günü 34’e, dördüncü günü ise 32 dereceye inmesi bekleniyor.

İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak?

İstanbul’da ise arefe ve bayramın birinci gününde 32-34 derece sıcaklık hakim olacak. Ancak bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İzmir ve sahil kesimleri sıcak

İzmir’de arefe ve bayramda az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece üstünde; 36 derece civarında olması bekleniyor.

Sahil kesimlerinde ise bayram boyuncu hava sıcak geçecek. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yağış beklenmiyor.