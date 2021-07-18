15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında şehit Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde öğle namazına müteakip Kur'an-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehitler için duada bulundu.

Şehit Varank'ın kardeşi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, daha sonra merhumun, Şehzadebaşı Camisi avlusundaki kabrini ziyaret etti.

Mezarı başında yapılan duadan sonra şehit Varank'ın eşi Saadet Varank, kardeşi Mustafa Varank, annesi Fatma Varank, babası Ali Haydar Varank ve ablası Ayşe Varank Arslantürk ziyaretçileri kabul etti.