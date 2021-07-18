Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su kuyusuna düşen at kurtarıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Konurtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Hava sıcaklığının 40 derecelere yaklaştığı bölgedeki merada bir at, su içmek için gittiği 5 metrelik kuyuya düştü.
Atın düştüğünü gören çobanlar olay yerine itfaiyeyi çağırdı.
İtfaiye ekipleri, kepçe ve halat yardımıyla atı düştüğü kuyudan kurtardı.
Yaklaşık 1 saat kuyuda kalan hayvan tekrar meraya bırakıldı.
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