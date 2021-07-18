Rize'de yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp. Ayrıca birçok yapı hasar gördü.

Gülizar Karali'nın hacca gitmek için yıllardır biriktirdiği para da selde kaybolanlar arasında.

“Odada 2 karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. Şimdi tüm hacılık hayallerim gitti.”

Gözyaşlarına duyarsız kalınmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberindeki heyet, selden etkilenen aileyi ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyettekilerin bir de sözü vardı.

Karali'nın gözyaşlarına duyarsız kalınmadı. Selzede aileyi ziyaret eden heyetteki AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, yaşlı kadını hacca gönderme sözü verdi.

Ziyaretle mutlu olan Gülizar Karali'nin yüzü verilen sözle güldü.

Metrekareye 220 kilogram yağış düştü

Rize'de çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından sel ile heyelan meydana gelmişti. Can ve mal kayıpları yaşanırken, altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluşmuştu.