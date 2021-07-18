Zehirli dikenli yüzgeçleri ile insanları, istilacı özelliği ile eko sistemi tehdit ediyor.

Akdeniz ve Ege'de hızla yayılan aslan balığını, ekonomiye kazandırmak için "Lezzetli İstilacılar, Yeni Balıklar" projesi hayata geçiriliyor.

Akdeniz Koruma Derneği'nin yeni balıklar projesiyle en başta doğa olmak üzere, balıkçılar restoranlar ve yeni lezzet arayan müşteriler kazançlı çıkacak.

"Tükettikçe hem ona karşı ekosistemde bir baskı uygulayacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Çağdaş Yaşar şöyle konuştu:

"Denizlerimizde seneye şu an olanın en az iki katı kadar olacak bir balıktan bahsediyoruz. Aslan balığını tükettikçe hem ona karşı ekosistemde bir baskı uygulayacağız. Hem de deniz levreğimiz, çupramız, orfozumuz, lağosumuz nefes almış olacak."

Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Ula'daki restoranlar da projeye destek verdi. Aslan balığı menüye girdi.

Restoran işletmecisi Eniz Tunca Özsoy, "Balıkleyn balık gibi demektir. Balık gibi pişirdiğimiz için ona balıkleyn deriz. Biz de aslan balığını Muğlalı gibi pişirdiğimiz için adını Moolaleyn koyduk. Çok talep var. Özellikle bizim gibi felsefesine inananlardan çok talep var." dedi.

Turistik restoranların menüleri aslan balığıyla yapılmış yeni lezzetlerle geliştirilecek.

Kamera: Altan Ayhan