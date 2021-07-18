Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri rutin devriye faaliyeti yürüttüğü sırada ormanlık alana dikilmiş 60 kök Hint keneviri belirledi.

Kenevirleri imha eden ekipler, eken kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.