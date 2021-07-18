Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 60 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda devriye görevi yürüten jandarma ekipleri 60 kök Hint keneviri tespit etti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri rutin devriye faaliyeti yürüttüğü sırada ormanlık alana dikilmiş 60 kök Hint keneviri belirledi.
Kenevirleri imha eden ekipler, eken kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Etiketler: Hint Keneviri
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