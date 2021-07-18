Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bagajdaki maskeli koyun görenleri gülümsetti
[Fotoğraf: AA]
Kars'taki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik renkli görüntülere de sahne oluyor. Pazarda satın aldığı koyuna maske takarak otomobilinin bagajına bırakan Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.
Sabah erken saatlerde köy ve çiftliklerden Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, burada besiciler tarafından satışa sunuluyor.
Besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.
Pazarda satın aldığı koyuna maske takarak otomobilinin bagajına bırakan Adem Kaya, çevredekileri gülümsetti.
Kaya, pazardan kurbanlık satın aldığını belirterek, "Kurban pazarı kalabalık olduğu için önlem aldık. Ortalıkta hastalık var. Koyunumuza da maske taktık. COVID-19'u atlattığımız için hastalığa dikkat çekmek istedik" diye konuştu.
Etiketler: Kars Kurban Bayramı Maske
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