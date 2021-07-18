Koronavirüsle birlikte tatil alışkanlıkları değişti. Tatil için villalar tercih edilmeye başlandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde villalarda yer kalmadı.

Turizmciler, iç pazarın hareketli olduğunu ve bayram boyunca yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söylüyor.

Haftalık kiralar 50 bine kadar çıkıyor

Villaların haftalık fiyatları fiziki şartlarına göre değişiyor. Sonsuzluk havuzları ile ön plana çıkan villalar izole tatil fırsatı sunuyor.

Villaların haftalık kiraları yedi bin lira ila 50 bin lira arasında değişiyor.

Eylül ayına kadar dolu

Villalarda rezervasyonlar eylül ayına kadar doldu. Villalara artan talebin nedenlerinden biri de herkesten uzak tatil fırsatı sunması.

Villaların kapasitesi 2 ile 14 kişi arasında değişiyor.Villada haftalık tatilin bedeli 7 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.

Villa acenteleri rezervasyon iptallerinde tatilciyi mağdur etmiyor. Para iadesi ya da erteleme seçeneği sunuluyor.



