Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde sel sonrası meydana gelen heyelan anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, vatandaşların heyelandan son anda kurtulduğu ve evin büyük bir kısmının yıkıldığı görülüyor.

12 kişinin yaşadığı evde herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları ve kayıp iki kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Sel ve heyelanlarda 770 dekar çay bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi.