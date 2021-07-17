Denizleri kirleten sadece sanayi atıkları değil. Evsel atıklar da denizleri tehdit ediyor.

Özellikle salgın sürecinde, plastik eşya ve deterjan tüketiminin çok fazla arttığına dikkat çekiliyor.

Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, denizlerin alarm verdiğini ve 2050 yılında denizlerde balıklardan çok plastik olabileceğine vurgu yaparak, “Çok fazlaca deterjan kullanmaya başladık ve bu deterjanlar da iyi arıtılmazsa onlar da fosfor yükü olarak denizlere gidiyor” dedi.

"Yere attığınız izmarite dikkat edin"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Meclis Müsilajı Araştırma Komisyonuna konuk oldu. Müsilajın sebeplerini anlattı, evsel atıkların doğal döngü içinde tüm canlılara zarar verdiğini söyledi.

Birpınar, "Yere attığınız izmarite bile dikkat edin" uyarısında bulundu:

“Yere attığınız bir çöpün yağmurlarla, yağışlarla veya bir dereye ulaşıp oradan tekrar denize gittiğini ve oraları kirlettiğini bilmemiz de gerekiyor. İzmaritin sonuçta plastik içerdiğini ve denize gittiğini ve denizleri kirlettiğini, belki bir mikroplastik olarak da bir balığın karnına gittiğini, o balığı da bizim yediğimizi, dolayısıyla, besin zinciriyle insanlara döndüğünü düşünmemiz gerekiyor.”

Mehmet Emin Birpınar, deniz kirliliğinin önüne geçmek için içme sularının da arıtılarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Fabrikaların soğutma sularının ekosistemi tehdit ettiğini, bunların kontrol altına alınması gerektiğini dile getirdi.

