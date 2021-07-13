Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de göllere havadan binlerce balık bırakıldı
ABD'nin Utah eyaletindeki göllere, doğal yaşamı desteklemek için uçaktan binlerce balık bırakıldı.
Göllere balık dağıtım operasyonu, Utah eyaletinin Bicknell bölgesinde gerçekleştirildi.
Bölgede, göllere ulaşımın kolay olmaması ve başka yöntemlerle taşıma esnasında balıklara yeterli oksijenin sağlanamaması ihtimali nedeniyle söz konusu operasyon uçaklarla yapılıyor.
Tek bırakımda 35 bine kadar küçük balık havadan bırakılabiliyor.
Utah'ta bu yöntem 1950'lerden bu yana kullanılıyor.
Etiketler: ABD Doğal Yaşam
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