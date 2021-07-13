Biden yaptığı açıklamada, Küba'da koronavirüs salgınında yaşanan gıda sıkıntısı ile yüksek fiyatları protesto etmek için sokaklara dökülen Kübalılara destek verdi.

Küba'nın yakın tarihinde en büyük hükümet karşıtı eylemler olarak değerlendirilen protesto gösterilerinin, ülke halkının otoriter rejimden kurtulma arzusunun göstergesi olduğuna işaret eden Joe Biden, "Uzun zamandır doğrusu hiç bu protesto gibi bir şey gördüğümüzü sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "Salgınla mücadele eden, on yıllardır otoriter rejim tarafından baskı ve ekonomik sıkıntılara maruz kalan" Küba halkının yanında olduğunu vurgulayarak "Küba halkı, cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor." dedi.

Küba'daki protesto gösterileri

Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.