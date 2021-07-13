Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'daki bir otelden ayrımcılık özürü
[Fotoğraf: AA]
Tokyo'daki bir otel, COVID-19 tedbiri olarak asansörlerine astığı ''yalnızca Japonlar'' ve “yalnızca yabancılar” yazılı tabelaları için özür diledi.
Tokyo, 23 Temmuz’da başlayacak yaz olimpiyatları nedeniyle on binlerce sporcu ve yetkilinin akınına uğradı.
Japonya'nın başkenti kalabalığın koronavirüsü yayacağı endişesiyle 12 Temmuz'da olağanüstü hale geldi.
Tokyo şehir merkezindeki Akasaka Excel Hotel Tokyu tedbir amacıyla 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde asansörlere "yalnızca Japonlar" ve "yalnızca yabancılar" yazan tabelalar koydu.
Otel yönetimi sosyal medyada tabelaların büyük tepkiye yol açmasının ardından kaldırdı ve özür diledi.
Etiketler: Japonya
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