Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki spor salonlarına, COVID-19'un yayılmasını sınırlamak için dakikada 120 bpm’den (saniye başına düşen dörtlük vuruş sayısı) daha yüksek bir tempoda müzik çalmamaları talimatı verildi.

Koşu bantları da maksimum 6 km/sa ile sınırlandırılacak.

Uzmanlar, kısıtlamaların insanların çok hızlı nefes almasını ve ter dökmesini önleyeceği görüşünde.

Seul bölgesinde Zumba, spin ve aerobik gibi egzersiz dersi verenler, Pazartesi gününden itibaren hızlı ritimli şarkıları rafa kaldıracak.

Ayrıca kapalı spor tesislerinde egzersiz yapanlar bir seferde sadece iki saat geçirebilecek ve duş kullanılamayacak.

Vaka sayıları artıyor

Güney Kore, bin 100 yeni vakayla zorlu bir virüs salgınıyla mücadele ediyor.

Başbakan Kim Boo-kyum ise ülkenin "maksimum kriz seviyesine" ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

