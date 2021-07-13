Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 6 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Kırgızistan’da şiddetli yağışlar sele yol açtı. Felakette 6 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 2 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı.
Kırgızistan'ın Celalabad kentinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Celalabad’e bağlı Aksı ilçesinin Canı Col ve Taştak köylerinde sel nedeniyle çok sayıda evi su bastığını açıkladı.
[Fotoğraf: İHA]
Sel sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de kayboldu.
Kayıp kişilerden birinin 5 yaşında bir erkek çocuğu ve diğerinin ise 3 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan’ın dağlık bölgelerindeki değişken hava koşulları ve sağanak nedeniyle 12-14 Temmuz tarihleri arasında sel meydana gelmesi riskine karşı daha önce uyarıda bulunmuştu.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Sel Yağış Sağanak Kırgızistan
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