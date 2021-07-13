Kırgızistan'ın Celalabad kentinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Celalabad’e bağlı Aksı ilçesinin Canı Col ve Taştak köylerinde sel nedeniyle çok sayıda evi su bastığını açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Sel sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de kayboldu.

Kayıp kişilerden birinin 5 yaşında bir erkek çocuğu ve diğerinin ise 3 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan’ın dağlık bölgelerindeki değişken hava koşulları ve sağanak nedeniyle 12-14 Temmuz tarihleri arasında sel meydana gelmesi riskine karşı daha önce uyarıda bulunmuştu.

[Fotoğraf: İHA]