Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Afganistan'daki diplomatlarını tahliye etti
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde görevli Rus diplomatlar Özbekistan’a tahliye edildi.
Rusya, Afganistan’ın kuzeyindeki diplomatlarını Özbekistan’a tahliye etti.
"Diplomatlar Özbekistan’a tahliye edildi"
Konuya ilişkin açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Kabulcanov, "Şu anda Afganistan'ın Hayratan kentinde bulunan Rusya Federasyonu Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar güvenli şekilde Özbekistan’a tahliye edildi" dedi.
Son dönemde Taliban'ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.
Taliban saldırılarından kaçan 100'e yakın Afgan askeri Özbekistan topraklarına sığınmıştı.
Etiketler: Özbekistan Rusya
Son Haberler
- 09:54
- 09:49
- 09:54
- 09:44
- 09:55
Sıradaki Haber
Nicolas Maduro: Küba'nın devrimci hükümetine tam destek veriyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz