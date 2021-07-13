Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de otel çöktü: 8 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ülkenin Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde bir otel binası çöktü.
Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, 14 kişinin otel enkazından kurtarıldığı ve 9 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.
Etiketler: Çin
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