204 çalışanı COVID-19'a yakalanan aşı merkezi kapatıldı
Malezya'da bir COVID-19 aşı merkezinde 204 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Merkez bir süreliğine kapatıldı.
Malezya'da Ulusal COVID-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Şah Alam kentinde aşı merkezi olarak kullanılan IDEAL Kongre Merkezinde 2 çalışanın 10 Temmuz'da COVID-19 belirtisi göstermesi üzerine merkezdeki bütün çalışanlara toplu test yapıldığını açıkladı.
Hayri, testler sonucunda 204 çalışanda COVID-19 virüsünün görüldüğünü ve aşı merkezinin bir süreliğine kapatıldığını söyledi.
Vaka sayısı 845 bine yaklaştı
Günde 300 bin civarında COVID-19 aşılamasının yapıldığı Malezya'da şimdiye kadar 11 milyon 366 bin 710 kişiye birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.
Malezya'da toplam 844 bin 870 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkarken virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 6 bin 260'a ulaştı.
Ülkede günlük COVID-19 vakalarında 8 bin ve üstü dolaylarında artış oluyor.
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