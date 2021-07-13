Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 arttı.

Yangında son belirlemelere göre ölü sayısı 64'e yükselirken, yaralı sayısı da 50 oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Yangın söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da COVID-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.