Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'taki hastane yangınında ölü sayısı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 artarak 64'e yükseldi.
Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 arttı.
Yangında son belirlemelere göre ölü sayısı 64'e yükselirken, yaralı sayısı da 50 oldu.
[Fotoğraf: Reuters]
Yangın söndürüldü
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da COVID-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Irak Koronavirüs
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