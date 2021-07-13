2018 yılında kurulan neo-Nazi grubu, terör saldırıları başlatmak ve bir “ırk savaşına” hazırlanmak için silahlı militanlar toplamaya çalışıyor.

İngiltere gruba karşı önlem almak için harekete geçti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, militanların Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesini mümkün olduğunca zorlaştırmak istediğini söyledi.

Priti Patel “Dünyanın dört bir yanındaki savunmasız insanları nefret dolu ideolojilerine ve hastalıklı bir şekilde şiddete teşvik eden kötü beyaz üstünlükçü gruplara karşı güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

Patel şöyle konuştu:

“Kamuyu ve ulusal güvenliğimizi korumak için bu örgütleri hem yasaklayarak hem de üyelik veya destek verenlerin cezalarını artırarak Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermelerini mümkün olduğunca zorlaştırmaya kararlıyım.”

Onaylanırsa yasaklar bu hafta yürürlüğe giriyor

Getirilen yasaklar gruba üye olmayı veya destek vermeyi cezai bir suç haline getiriyor ve üyelik için maksimum 14 yıl hapis cezası öngörüyor.

Karar, milletvekilleri tarafından onaylanması halinde bu hafta içinde yürürlüğe girecek.

Yetkililer, yasağın istihbarat teşkilatları ve uzmanları da dahil olmak üzere bir yasaklama inceleme grubunun tavsiyelerine uyduğunu söyledi.