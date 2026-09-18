Volkswagen, direksiyon sorunu nedeniyle ABD'de 208 binden fazla aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2018-2021 model bazı araçları kapsadığı belirtildi.

Söz konusu geri çağırma kararının 208 bin 724 aracı kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, araçların direksiyon kutusu cıvatasındaki bir hata nedeniyle kontrol kaybı yaşanabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Geri çağırmadan 2018 model Tiguan, 2018-2019 model Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçların etkileneceği belirtildi.

Volkswagen, yetkili bayiler aracılığıyla etkilenen tüm araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını ücretsiz olarak değiştirecek.