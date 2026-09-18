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Gündem
AA 18.09.2026 14:21

DMM'den "orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği" iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği" iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM'den "orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği" iddiasına açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve basın-yayın mecralarında yer alan söz konusu iddianın, rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılmasıyla üretilen açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

Orman Kanunu'nun ek 16. maddesi uyarınca yapılan işlemlerin, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulama ile kesinlikle orman varlığında bir azalmaya yol açılmamaktadır. Aksine, mevzuat gereği çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğmakta ve net orman varlığı artırılmaktadır. Tüm adımlar, uzman heyetlerin teknik incelemeleri, bilimsel değerlendirmeler ve katı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Rutin kamu faaliyetlerini çarpıtarak kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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