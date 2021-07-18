Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nun Bağlıcı mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önce bir başka otomobile, ardından da minibüsle çarptı. Kazada araçlarda bulunanlardan 7'si çocuk, 17 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri çevredekiler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.