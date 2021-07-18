Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 15:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da zincirleme kazada 17 kişi yaralandı
Ankara'da 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk, 17 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nun Bağlıcı mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önce bir başka otomobile, ardından da minibüsle çarptı. Kazada araçlarda bulunanlardan 7'si çocuk, 17 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri çevredekiler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Ankara
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