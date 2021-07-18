Yaklaşık 1,5 ay önce Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Kızılırmak'ta incelemelere devam eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Durdu Akdağ, hem su hem de balık numunelerinin sonuçlarının geldiğini belirtti.

"Herhangi bir zehirlenme belirtisi yok"

İlgili numunelerin Ankara'daki Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiğini ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığının anlaşıldığını söyleyen Akdağ, "Keza su numunesi de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, DSİ vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz bir sonuç gözlenmedi" dedi.

Balık ölümlerinin nedeni: Sudaki oksijen yetersizliği

Balık ölümlerine, aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığına dikkati çeken Akdağ, "Yaz aylarında özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana gelmekte" diye konuştu.

Akdağ, bölgede seyreden yüksek hava sıcaklığı nedeniyle bundan sonra da lokal balık ölümlerinin yaşanabileceğine işaret ederek, vatandaşların "zehirlenme belirtisi" diye bir endişeye kapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.