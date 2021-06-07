Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta bulunan Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü. Ölüm nedeni bilinmeyen balıklar, bölge halkını tedirgin etti.
Türkiye’nin en uzun nehri olarak bilinen 1355 kilometre uzunluktaki Kızılırmak’ta yaklaşık bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bilinmeyen bir nedenle ölen balıklar, su yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Irmağın Sivas Merkeze bağlı Damlacık köyü yakınından geçen bölümünde gerçekleşen ölümler, çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
"Irmaktan pis kokular geliyor"
Çok sayıda balığın telef olduğunu belirten çevre sakinlerinden Mert Varol, “Şu an Sivas damlacık köyü yakınlarında bulunuyoruz ve Kızılırmak’ın bu bölümünde balıklar telef olmuş, kıyıya vurmuş. Sebebini bilmiyoruz ama baya bir kıyıda ölü balık var ve pis bir koku geliyor ırmaktan. Yetkililerden bununla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz” dedi.
Son Haberler
- 18:35
- 18:15
- 18:36
- 18:10
- 18:06
Sıradaki Haber
Sebzelerini "tavuk tüneli" ile koruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz