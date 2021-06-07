Türkiye’nin en uzun nehri olarak bilinen 1355 kilometre uzunluktaki Kızılırmak’ta yaklaşık bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bilinmeyen bir nedenle ölen balıklar, su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Irmağın Sivas Merkeze bağlı Damlacık köyü yakınından geçen bölümünde gerçekleşen ölümler, çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

"Irmaktan pis kokular geliyor"

Çok sayıda balığın telef olduğunu belirten çevre sakinlerinden Mert Varol, “Şu an Sivas damlacık köyü yakınlarında bulunuyoruz ve Kızılırmak’ın bu bölümünde balıklar telef olmuş, kıyıya vurmuş. Sebebini bilmiyoruz ama baya bir kıyıda ölü balık var ve pis bir koku geliyor ırmaktan. Yetkililerden bununla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz” dedi.