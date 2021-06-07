Tavukları sebze tarlasından uzak tutmak için çözüm aradı. Çareyi tordan bir tünel yapmakta buldu.

Karabük Yenice'nin Ibrıcak köyünde yaşayan çiftçi Cemil Karaçengel'in 210 tavuğu bulunuyor.

Tavukları gün içinde boş tarlaya bırakıyor. Ancak tavukların ilk gittikleri yer, evin yanındaki sebze tarlası oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Tünelden geçen tavuklar sebzelere zarar vermiyor

Karaçengel, bunun önüne geçmek için farklı bir çözüm geliştirdi. Tavukların sebze tarlasına zarar vermemesi için 70 metrelik tünel yaptı.

Cemil Karaçengel, "Alıştırabilmek için 3-4 arkadaş ilk önce tünelin içerisinden gitmelerini sağlamaya çalıştık, yem vermeye çalıştık, yemi cazip göstererek tarlanın ucuna getirmeye çalıştık. Yaklaşık bir 15-20 günde böyle uğraşmamız gerekti" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Karaçengel'in çabaları sonuç verdi. Tavuklar tüneli kullanmaya alıştı.

Tünel sayesinde tavuklar her gün sebzelere zarar vermeden boş tarlaya geçiyor.