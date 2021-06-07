İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Suruç ve Hilvan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda seradaki saksılarda yetiştirilen 1188 kök Hint keneviri ile 10 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 7 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.