Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Akpınar Kavşağında meydana gelen olayda, çalıntı araçla kavşakta defalarca dönerek drift yapan hırsızlar diğer araç sürücülerini de tehlikeye soktu.

Daha sonra hızla ilerleyen hırsızlar başka araçları da hatalı sollayarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hırsızlar karşılarına çıkan bir motosikletli kuryeye de çarptıktan sonra kaçarken kaza yaptı. Daha sonra aracı bırakan hırsızlar kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.