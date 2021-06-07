Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uyuşturucu ile teröre fon sağlayan 33 kişiye tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da 'Eren-2' operasyonu kapsamında narko-terörizmin finansmanına yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 33'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Eren-2' operasyonunda, narko-terörizmin finansmanına yönelik 26 Mayıs'ta operasyon başlatıldı.
Uyuşturucudan elde ettikleri gelirle teröre fon sağladıkları tespit edilen 34 şüpheli, gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik
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