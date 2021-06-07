Yaz, haziran ayında da gelmedi.

Geçtiğimiz hafta sıcaklık, mevsim normallerinin altında seyretti. Türkiye'nin büyük kesiminde ise yağmur vardı. Bu haftada hava yağışlı olacak.

Hava yağışlı olsa da sıcaklık yükselecek.

"Kuzey ve iç kesimlerde sağanak bekleniyor"

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yeni haftanın sıcaklık tahminlerini paylaştı:

"Pazartesi yurdun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklentimiz var. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinde aralıklarla ısınmayla birlikte gök gürültülü sağanak geçişlerinin olmasını bekliyoruz. Sıcaklıklarda hafta başıyla birlikte bir artış bekliyoruz. Bu artışlarla beraber sıcakların bütün yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyleyebiliriz."

İstanbul yeni haftaya yağışla başlayacak

Ve 3 büyük kent.

İstanbul yeni haftaya yağmurla merhaba diyecek. Pazartesi ve salı günü etkili olacak yağışlar, çarşamba gününden itibaren kenti terk edecek.

Megakentte sıcaklık, mevsim normallerinde seyredecek.

Ankara hafta boyu yağmurlu

Ankara ise pazartesi hariç, hafta boyunca yağmurlu olacak.

Salı günü başlayacak yağışlar hafta boyu etkili olacak.

Ankara'da pazartesi günü 25 derece olan sıcaklık değerleri, yağışlı havayla birlikte 20 dereceye kadar düşecek.

İzmir sıcak bir hafta geçirecek

İzmir hafta boyu güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 ile 33 derece arasında değişecek.