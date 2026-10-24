"Ailekart" aracılığıyla hak sahiplerine 56 milyar lira kaynak aktarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aileyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren sosyal yardım anlayışı doğrultusunda, ailelerin çeşitli sosyal yardım taleplerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarına özel desteklerin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu doğrultuda, sosyal yardım programlarının hak sahiplerine daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde ulaştırılması amacıyla Ailekart uygulaması hayata geçirildi.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirilen uygulama, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre çalışıyor. Bu sayede farklı sosyal yardım programlarına ilişkin ödemeler tek bir kart üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlk olarak Eylül 2025'te doğum yardımı ödemeleriyle başlatılan uygulama kapsamında, 1 Temmuz 2026 itibarıyla engelli ve yaşlı aylıkları ile elektrik ve doğal gaz tüketim desteği gibi vatandaşların hesaplarına aktarılan 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesi de Halkbank aracılığıyla Ailekart üzerinden yapılmaya başlandı.

AileKart sahipleri, ödemelerini kamu bankalarının ortak kullanıma açık ATM’lerinden alabilirken, önümüzdeki günlerde anlaşmalı iş yerlerinde sunulacak indirimlerden de faydalanabilecekler.

3 milyon 580 bin Ailekart dağıtıldı

Uygulama kapsamında bugüne kadar 3 milyon 580 bin Ailekart dağıtılırken, Eylül 2025’ten bu yana doğum yardımı kapsamında 24 milyar 173 milyon 107 bin 900 lira ödeme yapıldı.

Temmuz 2026 itibarıyla vatandaşların hesaplarına aktarılan tüm düzenli sosyal yardımlar kapsamında ise 31 milyar 839 milyon 443 bin 314 lira kaynak sağlandı. Böylece doğum yardımı ve düzenli sosyal yardım ödemeleri kapsamında aktarılan toplam kaynak 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 liraya ulaştı.