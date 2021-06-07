Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 08:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren 13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendiği belirtilerek, çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edildi.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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