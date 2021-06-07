Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Horoz dövüştürenlere 32 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Van'da kumar amaçlı horoz dövüştüren 24 kişiye 32 bin lira idari para cezası uygulandı.
Van'da emniyet ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir işletmenin bodrum katında horoz dövüştürenlere operasyon düzenledi.
Dövüş ringi içerisinde 2 horozun dövüştürüldüğü, 15'inin dövüştürülmek üzere kafeslerde tutulduğu belirlendi.
İşletme sahibinin de ring içerisinde hakemlik yaptığı tespit edildi.
Kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye, 32 bin lira idari para cezası uygulandı.
Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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