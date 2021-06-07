Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da araziye gizlenmiş silah ve uyuşturucu madde bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesinde polisin yaptığı arazi arama çalışmalarında, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 kalaşnikof şarjörü, gece görüş dürbünü, 191 kalaşnikof fişeği ve 52 kilo esrar ele geçirildi.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerini deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Başkale Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Esenyamaç köyü Tuluklu mezrası kırsalına operasyon düzenledi.
Ekiplerin yaptığı arazi aramalarında, 2 jelikan bidon içinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 kalaşnikof şarjörü, gece görüş dürbünü, 191 kalaşnikof fişeği ile 52 kilo 442 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Narkotik Terörle Mücadele
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