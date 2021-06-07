Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da yangın: 250 ton saman kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir çiftçiye ait traktör römorku ve istiflenmiş 250 ton balya saman yandı. Ekipler, olayın kundaklama olma ihtimalini araştırıyor.
İlçeye bağlı Böğet köyünde Mehmet Boztoprak'a ait yan yana istiflenmiş balyalar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 250 ton balya saman ve bir traktör römorku yandı.
Yanan balyaların çevresinde ayak izleri tespit eden jandarma ekipleri, olayın kundaklama olma ihtimalini araştırıyor.
[Fotoğraf: AA]
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