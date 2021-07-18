9 günlük bayram tatilinde aşılama hastanelerde devam edecek. Türkiye'nin 81 ilinde tüm hastanelerden randevu alınarak aşı yaptırılabilecek.

Bayram tatiline rağmen aşıya ilgi yoğun. Tatil boyunca randevu hizmeti de sürüyor. e-Nabız, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182'yi arayarak randevu alınabilir. Aşı yaptırmak isteyenler ikametine bakılmaksızın istediği hastanede aşı olabiliyor.

63 milyondan fazla aşı yapıldı

Bugüne kadar uygulanan aşı 63 milyon dozu aştı. 39 milyona yakın kişi ilk doz aşısını olurken, iki doz aşı yaptıranlar 21 milyona yaklaştı. 3'üncü doz yani hatırlatma aşısını olanların sayısı ise 3 milyonu geçti.