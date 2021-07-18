Orhan Çetin idaresindeki kamyonet, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde yokuş aşağı ilerlerken freninin boşalması üzerine kontrolden çıktı.

Kamyonetin sürücüsü Çetin, araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada kamyonet, inşaat halindeki ve sacla kaplanmış kaldırımdan 10 metre aşağıya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.