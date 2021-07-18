Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisler minik Çağlar'ın hayalini gerçekleştirdi
[Fotoğraf: AA]
Minik Çağlar'ın en büyük hayali polis aracıyla gezmekti. Polislik mesleğine de yakından ilgi duyan Çağlar'ın polis arabasıyla gezme isteği karşılıksız kalmadı. Sünnet düğününün olduğu gün bu hayali gerçek oldu.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun ekip aracıyla gezme isteğini gerçekleştirdi.
Söğütlü İlçe Emniyet Amirliği'ne ulaşan Çağlar Ceylan, polisliği çok sevdiğini belirterek, ekip aracıyla gezmek istediğini belirtti.
Ceylan'ın isteğini karşılıksız bırakmayan ekipler, çocuğu sünnet düğününün olduğu gün polis aracıyla gezdirdi.
Yolculuk boyunca ekip aracının sirenlerini çalarak büyük mutluluk yaşayan Ceylan, polis ağabeylerine teşekkür etti.
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