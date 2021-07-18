Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Minik Ecrin her yerde aranıyor
[Fotoğraf: DHA]
Antalya’nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeye yakın dere ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
2 yaşındaki Ecrin Keskin, babasıyla birlikte çardakta oturuyordu. Minik Ecrin bir anda gözden kayboldu.
Baba Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı.
Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye deniz polisine bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler dere ve çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor.
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